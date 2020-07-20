Собеседники агентства уточнили, что создание индийских хранилищ потребует больших затрат и времени.

Индия намерена хранить нефтяные запасы в США. Об этом сообщило агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на правительственные источники.

В Индии считают, что аренда американских стратегических хранилищ для размещения индийской нефти повлечет небольшие расходы. Правительство полагает, что нефть, которая будет храниться в штатах, может использоваться Индией для своих нужд на мировом рынке. Однако, если цены на нефть упадут, то страна потерпит убытки, под угрозой окажется энергетическая безопасность. Проблема заключается в том, что Индия не сможет сразу получить доступ к своему сырью.

Напомним, что Нью-Дели подписали меморандум о взаимопонимании с Вашингтоном 17 июля. Он предусматривает предоставление американской стороной ноу-хау для создания индийских стратегических нефтяных запасов.

Ранее мы сообщили, что Байден опережает Трампа по популярности на 15%.