Байден опережает Трампа по популярности на 15%

Выборы нового президента США состоятся в ноябре.

Бывший вице-президент США и кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности действующего президента Дональда Трампа на 15%. Об этом сказано в опросах ABC News и Washington Post.

Собеседники изданий уточняют, что действующий президент потерял интерес к Соединенным Штатам. Авторы опросов уточняют, что 55% респондентов готовы были проголосовать за Байдена, если бы выборы состоялись в тот же день. За Трампа высказались 40% избирателей.

Опрос проводили с 12 по 15 июля. Издания обзванивали американцев по телефону. В опросе приняли участие 1006 человек, включая 845 зарегистрированных избирателей. Погрешность опроса составляет плюс-минус 3,5 п.п.

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Видео: Youtube/CNN