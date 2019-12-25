Чиновник принял решение покинуть должность главы города.

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку. Об этом чиновник заявил после совещания по коронавирусу. Ранее информацию подтвердили в пресс-службе городской мэрии.

К сожалению большая часть вопросов, которые мы задавали, вернулась к нам. Мне были высказаны претензии, что эти вопросы должен был решать я Ринат Ахметчин, мэр Норильска

Чиновник заметил, что в региональных СМИ и мессенджерах появилась негативная информация о его руководстве городом. Ахметчин добавил, что ему высказали недоверие из-за работы.

На прошлой неделе Ринат Ахметчин рассказал прессе, что Норильск не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости в регионе. Он упомянул, что городу нужна краевая помощь. С соответствующим письмом чиновник обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу. Он попросил прислать медиков.

Напомним, что в середине июня на Ахметчина было возбуждено уголовное дело по статье за халатность после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ. Правоохранительные органы считают, что глава города не принял мер по реагированию на проблему.

Мэр Норильска заявил, что региональные власти скрывают реальные масштабы эпидемии.