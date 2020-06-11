Ринат Ахметчин обвиняется по части 1 статьи 293 УК РФ.

На главу Норильска завели дело о халатности после разлива топлива. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Чиновница пояснила, что в отношении Рината Ахметчина ведется уголовное расследование по части 1 статьи 293 УК РФ.

Следствие считает, что глава региональной власти знал о количеств вылитого из резервуара топлива. Однако он не предпринял необходимых мер для устранения чрезвычайной ситуации. В частности, Ринат Ахметчин должен был организовать координацию деятельности управления Гражданской обороны и проконтролировать состояние окружающей среды после инцидента.

Напомним, что 29 мая почти 17 тысяч тонн дизельного топлива вылилось на дорогу около ТЭЦ-3. Этот объект обеспечивает город Норильск, а также ближайшие населенные пункты электроэнергией, теплоэнергией и водой.

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске.

Видео: СК РФ