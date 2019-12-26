Прохоров вступился за Потанина после разлива нефти в Норильске

Миллиардер добавил, что именно таким людям как Владимир Потанин, в будущем предстоит реализовывать план по восстановлению экономики России.

Миллиардер Михаил Прохоров вступился за владельца "Норникеля" Владмира Потанина после разлива нефти в Норильске. По его словам, заявления о приватизации предприятия — это угроза для всех частных компаний в России. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

Процессы, которые мы наблюдаем сейчас вокруг Норильска, настораживают. Михаил Прохоров, миллиардер

Он отметил, что предприятие показывает стабильно высокие результаты, а сам Потанин — эффективный руководитель и грамотный профессионал с большим опытом. Прохоров считает, что Потанин найдёт выход из ситуации и не допустит повторения таких ошибок в будущем.

Миллиардер добавил, что именно таким людям как Владимир Потанин, в будущем предстоит реализовывать план по восстановлению экономики России.

Ранее депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства "Норникелем".

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации