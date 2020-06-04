Депутат ЕР попросил СК отстранить Потанина от руководства "Норникелем"

По его словам, подконтрольная "Норникелю" компания только через два дня рассказала о ЧП в Норильске.

Депутат ЕР Александр Якубовский попросил Следственный комитет отстранить Владимира Потанина от руководства "Норникелем". Соответствующее письмо он направил Александру Бастрыкину.

Депутат Госдураственной думы считает, что действия или бездействия руководства предприятия повлекли негативные последствия и ущерб. По его словам, подконтрольная "Норникелю" компания только через два дня рассказала о ЧП в Норильске.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники Следственного комитета допрашивают ответственных за информирование населения о чрезвычайных ситуациях после разлива нефти под Норильском. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Видео: YouTube / Следственный комите Российской Федерации