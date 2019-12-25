СК допрашивает ответственных за информирование после разлива нефти под Норильском

Топливо вытекло на дорогу, а после в местный ручей и речку Амбарная.

Сотрудники Следственного комитета допрашивают ответственных за информирование населения о чрезвычайных ситуациях после разлива нефти под Норильском. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, среди них есть должностные лица.

Первоначальная версия говорила, что у на ТЭЦ-3 врезался автомобиль. Позже следствие посчитало, что в резервуаре появилась дырка, из-за чего топливо вылилось на проезжую часть. Причина — проседание грунта. Топливо вытекло на дорогу, а после в местный ручей и речку Амбарная.

Мы сообщали, что президент России Владимир Путин согласился объявить чрезвычайну ситуацию федерального уровня. Причиной стал разлив нефтепродуктов в Норильске. С предложением ввести федеральный ЧС выступил глава МЧС Евгений Зиничев.