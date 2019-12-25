Путин согласился объявить ЧС федерального уровня

Причиной стал разлив нефтепродуктов в Норильске.

Президент России Владимир Путин согласился объявить чрезвычайну ситуацию федерального уровня. Причиной стал разлив нефтепродуктов в Норильске.

С предложением ввести федеральный ЧС выступил глава МЧС Евгений Зиничев.

По его словам, учитывая масштабы бедствия, введение данного чрезвычайного режима регламентируется постановлением правительства №613.

Путин согласился с этим и попросил доложить о ситуации в пятницу, 5 июня. Глава государства попросил как можно скорее начать работы по предотвращению дальнейших негативных влияний на окружающую среду.

И, конечно, ключевой вопрос — утилизация собираемых продуктов. Владимир Путин, президент России

Отметим, что местные власти узнали о разливе нефти в Норильске из социальных сетей, что очень возмутило президента.

Ранее вице-премьер назвал работу Росрезерва неэффективной во время пандемии.