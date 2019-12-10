Вице-премьер назвал работу Росрезерва неэффективной во время пандемии

Он предложил выкупать в период кризиса востребованную продукцию у производителей.

Вице-премьер Юрий Борисов назвал работу Росрезерва неэффективной во время пандемии и заявил, что она "хромает". Мнением он поделился на совещании по легкой промышленности у президента РФ Владимира Путина.

- Дело в том, что и номенклатуры нужной там не оказалось. - Юрий Борисов, вице-премьер РФ.

По его словам, в Росрезерве не отлажена работа по обновлению и запуску уже имеющейся продукции. Проблемы есть и с оборотом.

Борисов рассказал, что вскоре будет создана комиссия, которая оценит — насколько востребованная продукция хранится в Росрезерве. Он считает, что в этом вопросе всё должно быть рачительно и по-государственному, так как данный резерв — подушка безопасности страны.

Вице-премьер предложил выкупать в период кризиса востребованную продукцию у производителей, которые столкнулись и падением спроса.

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