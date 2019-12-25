Президент России Владимир Путин не будет участвовать в международном саммите по борьбе с COVID-19. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, данное мероприятие не предусматривает встречу на высшем уровне. При этом ранее посольство Великобритании сообщило, что премьер страны Борис Джонсон приглашает Путина принять участие в международном онлайн-саммите 4 июня. Он посвящён теме вакцины от коронавируса.
Здесь нужно в министерство здравоохранения обращаться, к нашему специализированному ведомству.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее ВОЗ призвала обеспечить равный доступ к вакцине от COVID с ее появлением.
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