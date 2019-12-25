Хотя его приглашал Борис Джонсон.

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в международном саммите по борьбе с COVID-19. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, данное мероприятие не предусматривает встречу на высшем уровне. При этом ранее посольство Великобритании сообщило, что премьер страны Борис Джонсон приглашает Путина принять участие в международном онлайн-саммите 4 июня. Он посвящён теме вакцины от коронавируса.

Здесь нужно в министерство здравоохранения обращаться, к нашему специализированному ведомству. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее ВОЗ призвала обеспечить равный доступ к вакцине от COVID с ее появлением.