Ханс Клюге настаивает на справедливом распределении вакцины против коронавируса между странами.

ВОЗ призвала обеспечить равный доступ к вакцине от COVID с ее появлением. Об этом в рамках онлай-брифинга с журналистами рассказал директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Эксперт считает, что с момента появления вакцины от коронавируса ее следует распределить справедливо.

ВОЗ сделает все, чтобы вакцина была распространена на справедливой основе. Одна из целей – это обеспечение равного доступа к вакцинам….К работе подключены видные ученые и лучшие научные исследователи и фармокомпании со всего мира Ханс Клюге, глава европейского регионального бюро ВОЗ

По словам представителя ВОЗ, коронавирусная инфекция останется с людьми надолго, так как ни вакцины, ни подходящее лечение для пациентов еще не разработаны. В данный момент международные эксперты в области медицины не могут ответить на вопрос о том,когда человечество получит действенную вакцину против COVID-19.

ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительного" повторного всплеска COVID-19.