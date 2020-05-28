В ВОЗ рассказали, от чего зависит развитие ситуации с коронавирусом

До изобретение вакцины человечеству придётся жить в нынешнем режиме.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, от чего зависит развитие ситуации с коронавирусом. Заявление сделал региональный директор по Европе Ханс Клюге.

По его словам, в период хорошей погоды и снятия ограничений всё будет зависеть от ответственного поведения людей. Клюге отметил, что лидеры должны подбирать правильные слова в разговоре с народом, понимать его.

А со стороны граждан мы ожидаем, что они будут прислушиваться к ответственному руководству. Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ по Европе

Он подчеркнул, что с отменой ограничительных мер мало что поменяется, так как вакцины от COVID-19 до сих пор нет. До её изобретения человечеству, отмечает Клюге, придётся жить в нынешних реалиях. По его словам, места, где люди проводят время вместе, делятся едой и напитками, провоцируют распространение вируса.

Ранее россиянам назвали противопоказание для ношения маски.

Видео: Youtube/ carersworld radio