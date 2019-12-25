Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Угрозу маски и респираторы представляют для пациентов с ХОБЛ.

Россиянам назвали противопоказание для ношения медицинской маски. Об этом журналистам ТАСС рассказал врач высшей категории Владимир Зайцев. Специалист объяснял, что ношение индивидуальных средств защиты лица противопоказано людям, которые страдают хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Это люди с бронхоспазмом, люди с легкой степенью асфиксии, удушья Владимир Зайцев, медик

Специалист отметил, что данной категории пациентов тяжело дышать даже в обычном состоянии. Ношение маски или респиратора становится для них смертельно опасным занятием, так как вызывает трудности с процессом дыхания. Особую угрозу представляют многоразовые медицинские маски из-за плотности материала.

Напомним, что ВОЗ считает больных ХОБЛ категорией пациентов, с которых диагностируются проблемы с доступом к кислорода в легких.

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