Полиция прижала нарушителя к полу и надела на него наручники.

Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в торговом центре. Ролик опубликовали журналисты "РИА Новостей". По данным информационного агентства, инцидент произошел в Красноярске. На кадрах показано, что сотрудники правоохранительных органов прижимают посетителя ТЦ к полу. Затем нарушителя заковали в наручники.

Инцидент снимала спутница пострадавшего. Она заявила, что после замечания полицейских их пара объяснила, что собираются покинуть торговый центр. Однако выйти молодые люди не успели.

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что пара многократно игнорировала предупреждения оперативников, которые попросили надеть медицинские маски в общественном месте. Затем нарушители попытались скрыться. В полиции добавили, что мужчина ударил представителя закона, что и привело к жесткому задержанию.

В Красноярске обнаружили возможный источник отравления более 90 школьников.

Видео: TG / Стрелка