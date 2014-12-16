Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в цехе поставщика овощей для местных школ.

В Красноярске обнаружили возможный источник отравления более 90 школьников. Об этом рассказали представители Следственного комитета России по региону. В настоящее время вероятным источником инфекции считается цех по переработке и упаковке овощей, которые в учебные заведения отправляет поставщик. Еще в декабре прошлого года Роспотребнадзор нашел у компании многочисленные нарушения, включающие правила хранения продукции, отсутствие контроля за санитарно-техническим состоянием помещений.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела установлено, что источником распространения возбудителя инфекции, возможно, является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых. заявление СК РФ по региону

Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко объяснил, что ждет разъяснений по ситуации от регионального ведомства. Известно, что медики зафиксировали массовое отравление 91 учащегося в 25 местных школах. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

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Фото: Piter.tv