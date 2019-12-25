Аэропорт Пулково принял 12 рейсов из Москвы

В связи с тем, что в Москве 3 ноября ограничено воздушное пространство, петербургский аэропорт Пулково к 07:00 принял на запасной аэродром 12 рейсов. Из-за продолжительного ожидания пассажиры девяти бортов по решению авиакомпаний высажены в терминале и будут отправлены в столицу альтернативными путями.
В связи с ограничениями воздушного пространства московского авиаузла корректируется полетная программа в этом направлении.
Пресс-служба Пулково
При подготовке к вылету рекомендуется следить за информацией на онлайн-табло, а также за объявлениями. Телефон колл-центра Пулково: +7 (812) 324-30-00.
Ранее мы рассказывали о том, что аэропорт Пулково прокомментировал аварию с самолетом и авто. По данным воздушной гавани, соответствующие сведения не являются правдой.
Фото: Piter.TV
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