Аэропорт Пулково принял 12 рейсов из Москвы

Из-за продолжительного ожидания пассажиры девяти бортов будут отправлены в столицу альтернативными путями.

В связи с тем, что в Москве 3 ноября ограничено воздушное пространство, петербургский аэропорт Пулково к 07:00 принял на запасной аэродром 12 рейсов. Из-за продолжительного ожидания пассажиры девяти бортов по решению авиакомпаний высажены в терминале и будут отправлены в столицу альтернативными путями.

В связи с ограничениями воздушного пространства московского авиаузла корректируется полетная программа в этом направлении. Пресс-служба Пулково

При подготовке к вылету рекомендуется следить за информацией на онлайн-табло, а также за объявлениями. Телефон колл-центра Пулково: +7 (812) 324-30-00.

Ранее мы рассказывали о том, что аэропорт Пулково прокомментировал аварию с самолетом и авто. По данным воздушной гавани, соответствующие сведения не являются правдой.

Фото: Piter.TV