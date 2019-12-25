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Аэропорт Пулково принял 12 рейсов из Москвы
Сегодня, 8:42
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Аэропорт Пулково принял 12 рейсов из Москвы

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Из-за продолжительного ожидания пассажиры девяти бортов будут отправлены в столицу альтернативными путями.

В связи с тем, что в Москве 3 ноября ограничено воздушное пространство, петербургский аэропорт Пулково к 07:00 принял на запасной аэродром 12 рейсов. Из-за продолжительного ожидания пассажиры девяти бортов по решению авиакомпаний высажены в терминале и будут отправлены в столицу альтернативными путями. 

В связи с ограничениями воздушного пространства московского авиаузла корректируется полетная программа в этом направлении. 

Пресс-служба Пулково 

При подготовке к вылету рекомендуется следить за информацией на онлайн-табло, а также за объявлениями. Телефон колл-центра Пулково: +7 (812) 324-30-00

Ранее мы рассказывали о том, что аэропорт Пулково прокомментировал аварию с самолетом и авто. По данным воздушной гавани, соответствующие сведения не являются правдой.

Фото: Piter.TV 

Теги: москва, пулково
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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