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Петербург 3 ноября окажется в тылу циклона
Сегодня, 8:32
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Петербург 3 ноября окажется в тылу циклона

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Пройдут кратковременные дожди, по области местами с мокрым снегом.

На метеорологические условия в Петербурге во вторник окажет влияние тыловая часть циклона с центром над Архангельской областью. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, по области местами с мокрым снегом, рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале. 

Температура воздуха в городе +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 764 миллиметра рт. ст., что выше нормы. 

В среду тоже будут осадки, ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов. 

Ранее на Piter.TV: тенденция на похолодание сохраняется в Петербурге. Резкого ухода в зиму нет, а период предзимья может откладываться. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ноябрь, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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