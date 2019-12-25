Петербург 3 ноября окажется в тылу циклона

Пройдут кратковременные дожди, по области местами с мокрым снегом.

На метеорологические условия в Петербурге во вторник окажет влияние тыловая часть циклона с центром над Архангельской областью. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, по области местами с мокрым снегом, рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Температура воздуха в городе +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 764 миллиметра рт. ст., что выше нормы.

В среду тоже будут осадки, ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Ранее на Piter.TV: тенденция на похолодание сохраняется в Петербурге. Резкого ухода в зиму нет, а период предзимья может откладываться.

Фото: Piter.TV