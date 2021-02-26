СК РФ: Фигурант уголовного дела попросил деньги у клиентов, чтобы их сын получил менее жесткое наказание.

В Красноярске по подозрению в крупном мошенничестве задержан адвокат. Об этом сообщили представители Следственного комитета России по региону. По материалам, поступивших от ФСБ, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Фигурантом расследования стал член свердловской коллегии адвокатов.

Следственные органы полагают, что в 2018 году подозреваемый заключил контракт с женатой парой по оказанию юридических услуг их несовершеннолетнему сыну. Мальчик находился под стражей. Его обвиняли в нескольких особо тяжких преступлениях. Родители попросили юриста поспособствовать тому, чтобы ребенку изменили меру пресечения, а позже - вынесли мягкий приговор.

В СК считают, что адвокат сообщил родителям ложные сведения о том, что может решить данный вопрос через знакомых. За свои услуги он попросил миллион рублей. За несколько месяцев, введенные в заблуждение родители, собрали сумму. Далее подозреваемый якобы распорядился деньгами по собственному усмотрению. В 2019 году сын его клиентов был признан виновным в преступлениях. Он получил наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима. Родители решили обратиться в ФСБ, так как не могли вернуть деньги.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи будут ходатайствовать в суд о заключении его под стражу.

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Фото: Следственный комитет России