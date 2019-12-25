Много лет подозреваемый находился в федеральном розыске. Сейчас его местоположение установлено.

В Хакасии раскрыто убийство мужчины, совершенное 25 лет назад. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по региону. Обвинение по пункту "а" статьи 102 УК РФ предъявлено 54-летнему жителю Красноярска. Следователи рассказали, что в 1995 году в полицию поступило сообщение об обнаружении около села Троицкое тела мужчины. Оперативники зафиксировали на жертве следы термического воздействия. Подозреваемому в убийстве удалось скрыться, его объявили в федеральный розыск.

Предполагается, что в ночь с 20 на 21 октября между погибшим и преступником произошла ссора. В момент конфликта мужчины находились в автомобиле. Под предлогом дозаправки машины злоумышленник остановил транспорт. Он решил завладеть автомобилем, которая принадлежала жертве. Преступник дважды выстрелил в соседа из самодельного огнестрельного оружия. Пули попали в голову и шею. Затем подозреваемый оттащил тело жертвы в кювет, облил бензином и поджег.

В настоящее время местоположение подозреваемого установлено. Мужчина задержан в Красноярске. Он частично признал вину в содеянном. Суд избрал фигуранту расследования меру пресечения в виде ареста.

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Фото и видео: YouTube/Следственный комитет РФ