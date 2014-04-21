В Хакасии задержан руководитель, получивший 4 миллиона за махинации с лесом

СК РФ будет ходатайствовать об аресте Андрея Васильева.

В Хакасии задержан руководитель, получивший 4 миллиона рублей за махинации с лесом. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ. По данным надзорного ведомства, главу автономного учреждения "Леса Хакасии" Андрея Васильева 12 февраля оперативники поймали с поличным во время получения взятки в особо крупном размере. Подозреваемый во время допроса рассказал, что в преступной схеме также участвовали и другие лица. Их личности устанавливаются.

Задержанный объяснил, что часть полученной им суммы должна была отойти другому лицу. Против Васильева и его сообщников возбуждено уголовное дело по факту взяточничества. Следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Дело против чиновника о смерти из-за бродячих собак впервые дошло до суда.

Видео: СК России