Представитель президента в РФ рассказал, что обстановка в регионе начала стабилизироваться.

Сергей Меняйло раскритиковал минздрав Хакасии за недочеты в борьбе с COVID-19. Об этом уполномоченный представитель президента РФ по Сибири сообщил журналистам. Чиновник уточнил, что региональная система здравоохранения не справляется с поставленными задачами. К такому выводу эксперты пришел после шестидневной работы на месте.

Все, что сделано за эти дни федеральным центром, главврачами, – это организаторская, организационная работа, которую должны были выполнить руководители органов исполнительной власти, то есть министерства здравоохранения Сергей Меняйло, уполномоченный президента РФ

На заседании оперативного штаба чиновник добавил, что сейчас в Хакасии "система заработала". Он отметил наладку сбора, обработки и анализа информации. Это позволило стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. По мнению эксперта, сейчас в регионе осталось только организовать работу должностных лиц. Он поблагодарил медиков, благодаря которому Хакасия "не захлебнулась коронавирусом".

В Кремле прокомментировали сбои при борьбе с COVID-19 в регионах.

Видео: Instagram / abakan24