Дмитрий Песков рассказал о сложной ситуации которая сложилась в Хакасии.

В Кремле прокомментировали сбои при борьбе с COVID-19 в регионах. По мнению официального представителя, в отдельных субъектах действительно фиксируются сбои в системе. В частности, это происходит в Хакасии. В данном регионе, по словам спикера, сложилась наиболее критичная ситуация, так как пациенты с коронавирусом заняли 95% инфекционных коек. Об этом пресс-секретарь российского лидера рассказал в интервью журналистам RT.

Все люди, и на фоне абсолютного форс-мажора, а то, что сейчас происходит - это ничто иное как форс-мажор, все реагируют по-разному. Любой регион невозможно сравнивать с Москвой. Москва стоит особняком. Но то, что все учатся в этой ситуации, пытаются исправлять те сбои, которые происходят - это очевидно Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Чиновник ответил на вопрос о том, все ли российские губернаторы могут принимать квалифицированные решения по мерам борьбы с коронавирусом. Песков уточнил, что в Хакасию направились специалисты для аудита и организации медицинской помощи.

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