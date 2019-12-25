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Песков: Москву и Минск связывают родственные отношения
Сегодня, 11:18
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lesjasap

Песков: Москву и Минск связывают родственные отношения

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В Кремле рассказали об отношении Москвы к Александру Лукашенко.

Дмитрий Песков заявил, что Москву и Минск связывают родственные отношения, а не просто дружественные. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил в интервью журналистам RT.

Это даже не дружба, это родственные отношения, абсолютно...Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, а поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, мы поддерживаем законность в нашей братской стране

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Чиновник ответил на вопрос о том, считает ли он Александра Лукашенко своей родней. Дмитрий Песков ответил утвердительно, добавив, что "он же белорус". По словам представителя Кремля, у него также есть дальние родственники в республике. 

Песков рассказал, что Россия и президент Владимир Путин на протяжении более десяти лет поддерживают белорусскую экономику, косвенно субсидированную Москвой.

В Кремле оценили возможность нового локдауна.

Теги: белоруссия, дмитрий песков, кремль, минск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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