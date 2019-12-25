Песков: Москву и Минск связывают родственные отношения

В Кремле рассказали об отношении Москвы к Александру Лукашенко.

Дмитрий Песков заявил, что Москву и Минск связывают родственные отношения, а не просто дружественные. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил в интервью журналистам RT.

Это даже не дружба, это родственные отношения, абсолютно...Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, а поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, мы поддерживаем законность в нашей братской стране Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Чиновник ответил на вопрос о том, считает ли он Александра Лукашенко своей родней. Дмитрий Песков ответил утвердительно, добавив, что "он же белорус". По словам представителя Кремля, у него также есть дальние родственники в республике.

Песков рассказал, что Россия и президент Владимир Путин на протяжении более десяти лет поддерживают белорусскую экономику, косвенно субсидированную Москвой.

В Кремле оценили возможность нового локдауна.