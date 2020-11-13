Песков: РФ может общаться с Западом на равных, не заступая за свои "красные линии"

В Кремле прокомментировали причину трений в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Дмитрий Песков заявил о том, что Россия может общаться с Западом на равных, не заступая за"красные линии". Представитель Кремля объяснил, что Москва позволяет себе общаться с партнерами только с равных позиций, а не идет на уступки.

Очевидно, что Россия не готова - и открыто говорит об этом - общаться с кем-то не с равных позиций, очевидно, что Россия не готова делать какие-то уступки, которые находятся за пределами "красных линий" национальных интересов и очевидно, что Россия может себе позволить это все делать Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Чиновник рассказал, что он полагает, что Вашингтон планировал поддерживать Россию в том состоянии, в котором государство находилось в начале 90-ых годов. По мнению Пескова, такая страна была удобна, комфортна и предпочтительна для США. Той страной американцы могли управлять, так как Кремль не имел права голоса на международной арене, а также экономического, социального или политического потенциала претендовать на такое право.

Как только Россия начала меняться и по мере того, как она менялась, начиная с 2000-го года, конечно, в Вашингтоне стали испытывать дискомфорт. По мере того, как страна становилась на ноги, по мере того, как страна набирала мощь, это все больше беспокоило Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

По мнению чиновника, именно с того периода между Россией и США начались трения. Он отметил неготовность Вашингтона разделить позицию равноправного сотрудничества, основанного на учете взаимных интересов и выгоды, но при этом потерять позицию диктатора.

Песков заявил, что Путин сыграл ключевую роль в урегулировании в Карабахе.

Видео: YouTube / RT Россия