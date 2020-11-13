Песков заявил, что Путин сыграл ключевую роль в урегулировании в Карабахе

Пресс-секретарь главы РФ оценил работу Путина во время подписания соглашения по региону конфликта между Баку и Ереваном.

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сыграл ключевую роль в урегулировании в Нагорном Карабахе. Об этом пресс-секретарь российского президента сообщил в рамках интервью журналистам RT. Чиновник отметил, что заключенному между Баку, Ереваном и Москвой трехстороннему соглашению предшествовала напряженная и многодневная работа.

Роль эта была ключевая...Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы - это была работа президента Путина Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

По словам официального представителя Кремля, российский лидер "сидел на телефонах", проводил разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Песков объяснил более низкую смертность от COVID-19 в России, чем в США.

Видео: YouTube / RT Россия