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Песков заявил, что Путин сыграл ключевую роль в урегулировании в Карабахе

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Пресс-секретарь главы РФ оценил работу Путина во время подписания соглашения по региону конфликта между Баку и Ереваном.

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сыграл ключевую роль в урегулировании в Нагорном Карабахе. Об этом пресс-секретарь российского президента сообщил в рамках интервью журналистам RT. Чиновник отметил, что заключенному между Баку, Ереваном и Москвой трехстороннему соглашению предшествовала напряженная и многодневная работа.

Роль эта была ключевая...Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы - это была работа президента Путина

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

По словам официального представителя Кремля, российский лидер "сидел на телефонах", проводил разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 

Песков объяснил более низкую смертность от COVID-19 в России, чем в США.

Видео: YouTube / RT Россия

Теги: владимир путин, дмитрий песков, кремль, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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