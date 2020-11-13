Песков: трубопроводный газ может лучше всего обеспечить энергобезопасность Европы

Дмитрий Песков заявил о том, что трубопроводный газ может лучше всего обеспечить энергобезопасность Европы. Об этом пресс-секретарь российского президента Владимира Путина рассказал в интервью журналистам RT. По мнению официального представителя Кремля, именно трубопроводный, а не сжиженный газ позволит региону обеспечить себе энергетическую безопасность
Ничто так, как трубный газ, не может обеспечивать энергетическую безопасность Европы
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина
Песков считает, что "антироссийский иммунитет" не сохранится на Украине долго.
Видео: YouTube / RT Россия
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