В Кремле сравнили сжиженный природный и трубопроводный газ.

Дмитрий Песков заявил о том, что трубопроводный газ может лучше всего обеспечить энергобезопасность Европы. Об этом пресс-секретарь российского президента Владимира Путина рассказал в интервью журналистам RT. По мнению официального представителя Кремля, именно трубопроводный, а не сжиженный газ позволит региону обеспечить себе энергетическую безопасность

Ничто так, как трубный газ, не может обеспечивать энергетическую безопасность Европы Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Песков считает, что "антироссийский иммунитет" не сохранится на Украине долго.

Видео: YouTube / RT Россия