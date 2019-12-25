Представитель Кремля рассказал, что украинцы быстро лишатся "русофобских антител".

Дмитрий Песков считает, что "антироссийский иммунитет" не сохранится на Украине долго. Об этом пресс-секретарь российского президента рассказал в интервью журналистам телеканала RT. Чиновник уверен, что Киев потеряет "русофобские антитела" достаточно быстро.

Мы по-прежнему считаем, что мы были и остаемся двумя родственными народами, при этом не братскими...Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Официальный представитель Кремля заметил, что за все эти годы правительство Украины смогло изрядно поработать для того, чтобы спровоцировать вражеские ощущения среди местного населения. Однако, по мнению Пескова, результаты местных выборов на Украине могут показывать, что "антитела не такие уж и сильные".

Песков назвал "более чем сомнительным" повод для санкций против России из-за Навального.

Фото: Piter.tv