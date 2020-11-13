Песков назвал "более чем сомнительным" повод для санкций против России из-за Навального

Пресс-секретарь Путина прокомментировал путающиеся показания Запада.

Дмитрий Песков назвал "более чем сомнительным" повод для санкций против России из-за Алексея Навального. Об этом пресс-секретарь Владимира Путина заявил в интервью журналистам RT. Чиновник заметил, что Кремль находит повод введения ограничений против российских высокопоставленных чиновников из-за "отравления" оппозиционера сомнительным решением. Москва имеет желание "Докопаться до истины", а Запад по-прежнему "путается в показаниях".

Повод для этих санкций был более чем сомнительный, санкции были беспрецедентные по сомнительному поводу включения в них представителей руководства администрации президента Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Чиновник напомнил, что ни один российский запрос не получил ответа. Он напомнил, что сначала вещество, которым якобы отравили Навального на Западе назвали "Новичком". После этого сообщили, что оно формально не запрещено, но входит в группу "Новичка".

Большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате, сообщили в Кремле.

Видео: YouTube / RT Россия