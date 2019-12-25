Большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате, сообщили в Кремле

Формат будет необычным в силу всем известных причин.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в необычном формате, сообщили в Кремле. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, формат будет необычным в силу всем известных причин.

Ранее Путин подписал закон об отраслевых системах оплаты труда бюджетников.

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