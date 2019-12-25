Большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате, сообщили в Кремле

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в необычном формате, сообщили в Кремле. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
По его словам, формат будет необычным в силу всем известных причин.
Ранее Путин подписал закон об отраслевых системах оплаты труда бюджетников.
Фото: pixabay.com
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