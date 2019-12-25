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Большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате, сообщили в Кремле
Сегодня, 13:59
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matveyvn

Большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате, сообщили в Кремле

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Формат будет необычным в силу всем известных причин.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в необычном формате, сообщили в Кремле. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, формат будет необычным в силу всем известных причин.

Ранее Путин подписал закон об отраслевых системах оплаты труда бюджетников.

Фото: pixabay.com

Теги: песков, пресс-конференция, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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