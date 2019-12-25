Президент России Владимир Путин подписал закон об отраслевых системах оплаты труда бюджетников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь правительство имеет право устанавливать требования к системам оплаты труда бюджетников — это и требование об установке окладов, стимулирующих выплат. Отмечается, что данная мера поможет увеличить доходы медицинских работников.
Правительство само в праве определять категорию работников, на которую будет распространяться указ. Также кабмин будет указывать сроки, в которые зарплаты сотрудников будет необходимо привести в соответствие с требованиями.
Ранее Путин и Эрдоган обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию в Нагорном Карабахе.
Фото: pixabay.com
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