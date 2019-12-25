Правительство само в праве определять категорию работников, на которую будет распространяться указ.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отраслевых системах оплаты труда бюджетников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь правительство имеет право устанавливать требования к системам оплаты труда бюджетников — это и требование об установке окладов, стимулирующих выплат. Отмечается, что данная мера поможет увеличить доходы медицинских работников.

Правительство само в праве определять категорию работников, на которую будет распространяться указ. Также кабмин будет указывать сроки, в которые зарплаты сотрудников будет необходимо привести в соответствие с требованиями.

Ранее Путин и Эрдоган обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию в Нагорном Карабахе.

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