Путин и Эрдоган обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию в Нагорном Карабахе

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию в Нагорном Карабахе, которое заключили Армения, Азербайджан и РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России.
цитата из сообщения Кремля
Отмечается, что данные усилия создают хорошую основу для того, чтобы урегулирование конфликта в непризнанной республике было всеобъемлющим и вышло на долгосрочную основу. Путин и Эрдоган отметили важность прекращения огня.
Ранее Путин заявил, что третья российская вакцина от коронавируса будет скоро зарегистрирована.
Фото: pixabay.com
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