Путин и Эрдоган обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию в Нагорном Карабахе

Они отметили важность прекращения огня.

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию в Нагорном Карабахе, которое заключили Армения, Азербайджан и РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России. цитата из сообщения Кремля

Отмечается, что данные усилия создают хорошую основу для того, чтобы урегулирование конфликта в непризнанной республике было всеобъемлющим и вышло на долгосрочную основу. Путин и Эрдоган отметили важность прекращения огня.

Ранее Путин заявил, что третья российская вакцина от коронавируса будет скоро зарегистрирована.

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