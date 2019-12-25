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Путин и Эрдоган обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию в Нагорном Карабахе
Сегодня, 8:29
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matveyvn

Путин и Эрдоган обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию в Нагорном Карабахе

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Они отметили важность прекращения огня.

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию в Нагорном Карабахе, которое заключили Армения, Азербайджан и РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России.

цитата из сообщения Кремля

Отмечается, что данные усилия создают хорошую основу для того, чтобы урегулирование конфликта в непризнанной республике было всеобъемлющим и вышло на долгосрочную основу. Путин и Эрдоган отметили важность прекращения огня.

Ранее Путин заявил, что третья российская вакцина от коронавируса будет скоро зарегистрирована.

Фото: pixabay.com

Теги: нагорный карабах, путин, эрдоган
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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