Путин: третья российская вакцина от коронавируса будет скоро зарегистрирована

Владимир Путин заявил о том, что третья российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована уже скоро. Об этом глава России рассказал коллегам на видеозаседании Шанхайской организации сотрудничества.
В России есть уже две зарегистрированные вакцины...Две зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья вакцина...Мы готовы работать со всеми странами мира и, конечно, со всеми нашими партнерами в рамках ШОС
Владимир Путин, президент России
По словам политика, клинические исследования уже подтвердили эффективность препаратов. Он добавил, что вакцина против COVID-19 должна стать достоянием человечества. Ранее аналогичное утверждение высказал премьер-министр Пакистана Имран Хана. Владимир Путин заметил, что Москва готова к сотрудничеству и работе по поставкам вакцин со всеми странами, так как препараты от коронавируса нужны людям во всем мире.
Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса.
Видео: kremlin.ru
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