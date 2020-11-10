Путин: третья российская вакцина от коронавируса будет скоро зарегистрирована

Политик также заявил о готовности к работе с другими странами по поставкам препаратов.

Владимир Путин заявил о том, что третья российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована уже скоро. Об этом глава России рассказал коллегам на видеозаседании Шанхайской организации сотрудничества.

В России есть уже две зарегистрированные вакцины...Две зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья вакцина...Мы готовы работать со всеми странами мира и, конечно, со всеми нашими партнерами в рамках ШОС Владимир Путин, президент России

По словам политика, клинические исследования уже подтвердили эффективность препаратов. Он добавил, что вакцина против COVID-19 должна стать достоянием человечества. Ранее аналогичное утверждение высказал премьер-министр Пакистана Имран Хана. Владимир Путин заметил, что Москва готова к сотрудничеству и работе по поставкам вакцин со всеми странами, так как препараты от коронавируса нужны людям во всем мире.

Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса.

Видео: kremlin.ru