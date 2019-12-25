Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса

По его словам, после применения препаратов нет никаких серьёзных побочных эффектов.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита ШОС заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса.

Глава государства подчеркнул, что в РФ уже зарегистрировано два препарата против новой коронавирусной инфекции — и скоро будет готов третий.

Исследования уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны. Владимир Путин, президент России

По его словам, после применения препаратов нет никаких серьёзных побочных эффектов.

Путин отметил, что привитые граждане, контактировавшие с носителями вируса, не заболевали или испытывали только лёгкие симптомы.

Ранее Путин пожелал Киргизии долгосрочной стабильности.

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