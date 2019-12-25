Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе саммита ШОС заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса.
Глава государства подчеркнул, что в РФ уже зарегистрировано два препарата против новой коронавирусной инфекции — и скоро будет готов третий.
Исследования уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны.
Владимир Путин, президент России
По его словам, после применения препаратов нет никаких серьёзных побочных эффектов.
Путин отметил, что привитые граждане, контактировавшие с носителями вируса, не заболевали или испытывали только лёгкие симптомы.
Ранее Путин пожелал Киргизии долгосрочной стабильности.
Фото: pixabay.com
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