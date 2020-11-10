Глава РФ переговорил с и.о президента Киргизии в рамках заседания стран-участниц ШОС.

Владимир Путин пожелал Киргизии долгосрочной стабильности. Об этом российский лидер заявил в рамках заседания стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое проводится в 2020 года в рамках видеоформата из-за пандемии коронавируса. По словам Путина, он надеется, что у Киргизии получится формировать долгосрочную и устойчивую структуру, которая пошла бы на благо развитию государственности и экономики.

Мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики Владимир Путин, президент России

Таким образом политик, прокомментировал выступления исполняющего обязанности президента Киргизии Садыра Жапарова. Ранее тот заявил о наличии твердой политической воли для проведения честных и конкурентных выборов в стране. Он добавил, что без стабильной обстановки невозможно решать экономические и социальные проблемы в стране.

Напомним, что массовые протесты в Киргизии вспыхнули 5 октября после проведения парламентских выборов. Протестующие столкнулись с силовиками. Активистам удалось захватить здание парламента, в котором также находится администрация президента. В демонстрациях пострадали 1,2 тысяч человек, один погиб.

Путин заявил о важности вопросов экологии и нацвалют в рамках ШОС.

Видео: kremlin.ru