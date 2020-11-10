Путин считает необходимым избегать политизации ситуации с COVID-19

Российский президент поддержал тезис главы КНР на саммите ШОС.

Владимир Путин поддержал тезис лидера КНР о необходимости избежать политизации ситуации с COVID-19. По словам российского президента, важной задачей для стран-участниц ШОС является также обратить внимание на роль вакцин против коронавируса. С соответствующим заявлением политик выступил в рамках видеозаседания стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Он заметил, что выделил в речи китайского коллеги ряд важных моментов.

А именно - на необходимость избежать всякого политизирования вопросов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в том числе это касается и роли вакцин, которые, безусловно, должны сыграть очень важную роль в преодолении этого кризиса Владимир Путин, президент России

Президент РФ также поддержал предложение Китая о безопасности цифровых данных. Путин напомнил, что Москва планирует принять участие в китайском форуме цифровой экономики.

Лидеры стран ШОС примут на саммите заявление о сохранении памяти о Второй мировой.

Видео: kremlin.ru