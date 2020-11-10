Китай предложил создать "горячую линию" по эпидемиологической обстановке

Cи Цзиньпин внес инициативу на заседании ШОС.

Cи Цзиньпин предложил ШОС создать "горячую линию" по эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусом. Об этом глава Китая рассказал в рамках видеозаседания стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. По мнению политика, странам также стоит обмениваться данными о трансграничных инфекционных заболеваниях.

Китайская сторона предлагает создать горячую линию между национальными центрами для своевременного обмена информацией о трансграничных инфекциях Cи Цзиньпин, глава КНР

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Видео: kremlin.ru