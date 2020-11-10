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Путин: анклавы бандформирований в Сирии остаются источником террористической угрозы

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Политикус рассказал о проблеме перемещения террористов за пределы регионов конфликта.

Владимир Путин считает, что анклавы незаконных вооруженных формирований в Сирии остаются источником террористической угрозы. Об этом президент России рассказал на заседании стран-участниц ШОС, проводимого в формате видеоконференции. В рамках открывающей речи политик уточнил, что на Ближнем Востоке и Северной Африки сохраняется опасная нестабильность.

Вооруженное противостояние в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия

Владимир Путин, президент России

Политик объяснил, что следует выделить в качестве отдельной проблемы перемещение боевиков за пределы региона конфликта. По мнению Путина, сложившаяся ситуация еще больше обостряет региональные конфликты в мире.

Путин: Пандемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, йемен, ливия, незаконные вооруженные формирования, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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