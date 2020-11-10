Путин: Пандемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике

Политик назвал среднее падение показателей экономик стран-участниц ШОС.

Владимир Путин заявил о том, что пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Об этом российский президент рассказал на видеозаседании стран-участниц ШОС. По словам политика, среднее падение национальных экономик внутри союза достигает отметки в 3,2 процента.

Пандемия коронавируса привела к глобальной рецессии. Конечно, трудности не обошли и нашу организацию. По расчетам, среднее падение экономик государств-членов ШОС в 2020 году составит 3,2% Владимир Путин, президент России

Российский глава уточнил, что показатель по странам-участницам ШОС меньше, чем эксперты предполагают по миру.

Путин назвал недопустимыми попытки навязать Белоруссии извне "те или иные решения".

Видео: kremlin.ru