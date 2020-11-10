Владимир Путин назвал недопустимыми попытки навязать Белоруссии извне "те или иные решения". Об этом глава государства сообщил коллегам на заседании стран-участниц ШОС, которое проводится в видеоформате из-за пандемии коронавируса. Политик уточнил, что граждане и власти Минска способны самостоятельно разобраться в сложившейся в их стране ситуации.
После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандисткой войне
Владимир Путин, президент России
По мнению политика, недопустимо, чтобы внешние силы навязывали народу Белоруссии те или иные решения. Он заявил о необходимости белорусам самим спокойно разобраться в ситуации и предпринять соответствующие шаги для выхода из кризиса.
Путин сообщил о планах по урегулированию ситуации в Афганистане.
Видео: kremlin.ru
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