Российский лидер выступил на заседании стран-участниц ШОС.

Владимир Путин назвал недопустимыми попытки навязать Белоруссии извне "те или иные решения". Об этом глава государства сообщил коллегам на заседании стран-участниц ШОС, которое проводится в видеоформате из-за пандемии коронавируса. Политик уточнил, что граждане и власти Минска способны самостоятельно разобраться в сложившейся в их стране ситуации.

После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандисткой войне Владимир Путин, президент России

По мнению политика, недопустимо, чтобы внешние силы навязывали народу Белоруссии те или иные решения. Он заявил о необходимости белорусам самим спокойно разобраться в ситуации и предпринять соответствующие шаги для выхода из кризиса.

Путин сообщил о планах по урегулированию ситуации в Афганистане.

Видео: kremlin.ru