Россия предлагает рассмотреть вопросы в "московском формате".

Владимир Путин сообщил о планах по урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом глава РФ сообщил в рамках собственного выступления на заседании стран-участниц ШОС. Политик рассказал иностранным коллегам, что может предложить "московский формат" для обсуждения ситуации в регионе конфликта.

За последние годы при поддержке ШОС Россия организовала целую серию встреч, в которых приняли участие представители всех без исключения афганских сил. Намерены и далее способствовать национальному примирению в Афганистане, в том числе задействовать возможности "московского формата" Владимир Путин, президент России

Политик напомнил, что за последние годы РФ смогла организовать серию встреч, в которых участие принимали все стороны, представляющие Афганистан. Россия стремится и далее продвигать национальной примирение в Афганистане. Одним из путей Кремль считает проведение консультаций, в которых будут задействованы соседние с Афганистаном государства, а также члены ШОС и Вашингтон.

Путин назвал происходящее в Карабахе большой трагедией.

Видео: kremlin.ru