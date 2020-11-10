Владимир Путин сообщил о планах по урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом глава РФ сообщил в рамках собственного выступления на заседании стран-участниц ШОС. Политик рассказал иностранным коллегам, что может предложить "московский формат" для обсуждения ситуации в регионе конфликта.
За последние годы при поддержке ШОС Россия организовала целую серию встреч, в которых приняли участие представители всех без исключения афганских сил. Намерены и далее способствовать национальному примирению в Афганистане, в том числе задействовать возможности "московского формата"
Владимир Путин, президент России
Политик напомнил, что за последние годы РФ смогла организовать серию встреч, в которых участие принимали все стороны, представляющие Афганистан. Россия стремится и далее продвигать национальной примирение в Афганистане. Одним из путей Кремль считает проведение консультаций, в которых будут задействованы соседние с Афганистаном государства, а также члены ШОС и Вашингтон.
Путин назвал происходящее в Карабахе большой трагедией.
Видео: kremlin.ru
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