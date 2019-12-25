Нин Цзичжэ напомнил, что Пекин первым стал восстанавливать экономические показатели.

В Китае рассказали о восстановлении экономики в условиях пандемии. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил руководитель государственного статистического управления Нин Цзичжэ. Чиновник уточнил, что Пекин, как и другие страны, в полной мере испытал на себе негативное влияние распространения коронавируса. Однако правительство провело эффективные и своевременные меры по борьбе с заражением, а также поддержки экономической отрасли.

Эпидемия COVID-19 оказала сильное влияние на весь мир, и Китай не стал исключением… Из-за влияния эпидемии мы, естественно, также столкнулись с проблемами занятости рабочих-мигрантов и роста цен на продукты питания, но эти проблемы были эффективно решены с помощью мер по борьбе с эпидемией и мер по развитию, а также реализации политики реформ и открытости Нин Цзичжэ, глава статистического управления Китая

Эксперт напомнил, что Пекин выработал стратегию для поддержания экономики. Одновременно с этим руководство Китая реализовывала меры по борьбе с пандемией. Чиновник уверен, что КНР первым смог взять под контроль эпидемиологическую ситуацию и начать восстановление темпов развития экономики.

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