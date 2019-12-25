Пекин готов ответить на вмешательство со стороны других государств во внутренние дела КНР.

Си Цзиньпин: Китай не потерпит попыток раскола страны. Об этом китайский лидер заявил в рамках торжественной церемонии, посвященной 70-летию с момента записи народных добровольцев из КНР для участия в Корейской войне. Политик уточнил, что не позволит иностранным силам бесцеремонно вмешиваться в дела "священной земли". В ответ на такие попытки Пекин будет готов нанести удар.

Мы не будем безучастно наблюдать, как подрываются наш государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, мы не позволим никакой силе грубо вмешиваться. В случае возникновения такой ситуации, китайский народ нанесет сокрушительный удар Си Цзиньпин, глава Китая

Политик рассказал, что вооруженные силы Китая являются твердой силой по защите международного мира. Пекин ведет оборонительную военную политику и не стремится к господству на планете. Цзиньпин добавил, что власть страны выступает против великодержавности и политики грубой силы.

Си Цзиньпин призвал к ускорению модернизации Вооруженных сил Китая.

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