Трамп сравнил интеллект Байдена, Путина, Ким чен Ына и Си Цзиньпина

Говоря о лидерах КНР, КНДР и РФ он подчеркнул, что у них на 100% острый ум.

Президент США Дональд Трамп сравнил интеллект своего конкурента на ближайших выборах, кандидата от Демократической партии Джо Байдена с интеллектуальным уровнем лидеров других стран - Владимира Путина, Ким чен Ына и Си Цзиньпина.

Трамп считает, что его соперник по президентской гонке уступает данным политикам в этом параметре. Заявление он сделал во время выступления в штате Флорида. Президент отметил, что у Байдена был "очень плохой день" таких будет впереди много.

Что я точно знаю, так это то, что председатель КНР Си Цзиньпин нам поблажек не делал. Дональд Трамп, президент США

Говоря о лидерах КНР, КНДР и РФ он подчеркнул, что у них на 100% острый ум, и поэтому нельзя допустить, чтобы во главе США встал человек, у которого не такой же сильный интеллект. Про Байдена Трамп сказал, что у того даже нет 60% ума от тех ста, которыми обладают иностранные лидеры.

Ранее мы писали, что Трамп хочет заключить с Россией сделку по ядерному оружию до выборов.

Видео: YouTube / Yahoo Finance