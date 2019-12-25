Путину было бы проще работать с президентом Джо Байденом.

Президент США Дональд Трамп хочет заключить с Россией сделку по ядерному оружию до выборов. Об этом пишет Axios.

Источники журналистов рассказывают, что у администрации Трампа есть принципиальное соглашение, которое сможет одобрить Россия.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимиру Путину было бы проще работать с президентом Джо Байденом. Политик уточнил, что имеет симпатию к российскому главе, а также о том, что может с ним ладить. Трамп предположил, что его чувства к Путину взаимны.

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