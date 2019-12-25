Трамп: Путину было бы проще работать с президентом Байденом

С таким заявлением американский политик выступил на The Rush Limbaugh Show.

Дональд Трамп заявил, что Владимиру Путину было бы проще работать с президентом Джо Байденом. Об этом действующий американский лидер рассказал в прямом эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show. Политик уточнил, что имеет симпатию к российскому главе, а также о том, что может с ним ладить. Трамп предположил, что его чувства к Путину взаимны.

Но я гарантирую, что ему было бы гораздо проще иметь дело с Хиллари Клинтон или с Байденом Дональд Трамп, президент США

Политик отметил, что его оппонент от демократической партии слишком медлителен и не имеет тех качеств, которыми должен обладать настоящий президент.

Трамп нецензурно выругался в прямом эфире.

Фото: White House