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Трамп: Путину было бы проще работать с президентом Байденом
Сегодня, 10:25
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lesjasap

Трамп: Путину было бы проще работать с президентом Байденом

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С таким заявлением американский политик выступил на The Rush Limbaugh Show.

Дональд Трамп заявил, что Владимиру Путину было бы проще работать с президентом Джо Байденом. Об этом действующий американский лидер рассказал в прямом эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show. Политик уточнил, что имеет симпатию к российскому главе, а также о том, что может с ним ладить. Трамп предположил, что его чувства к Путину взаимны.

Но я гарантирую, что ему было бы гораздо проще иметь дело с Хиллари Клинтон или с Байденом

Дональд Трамп, президент США

Политик отметил, что его оппонент от демократической партии слишком медлителен и не имеет тех качеств, которыми должен обладать настоящий президент.

Трамп нецензурно выругался в прямом эфире.

Фото: White House

Теги: the rush limbaugh show, владимир путин, джо байден, дональд трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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