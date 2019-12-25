Трамп: У США есть вооружения, о которых мечтают Россия и Китай

Политик напомнил об оружии, аналогов которого нет у Пекина и Москвы.

Дональд Трамп заявил, что у США есть вооружения, о которых мечтают Россия и Китай. Об этом американский президент заявил в прямом эфире радиопрограммы The Rush Limbaugh Show. Гость шоу заявил, что другие страны не обладают такими средствами, которые есть у Вашингтона.

Наши вооруженные силы - самые мощные в мире. У нас есть новые ракеты. У нас есть такое, чего нет больше ни у кого. Россия мечтает о том, что есть у нас. Китай мечтает о том, что есть у нас Дональд Трамп, президент США

Напомним, что в мае 2020 года Трамп говорил о создании "супер-пупер-ракеты", которая должна стать самой быстрой во всем мире. Тогда политик решил не приводить подробности. В опубликованной книге ветерана журналистики США Боба Вудворта утверждается, что речь идет о новой ядерной оружейной системе, аналогов которых не существует.

В США отменили назначенные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена.

Фото: White House