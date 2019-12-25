В США отменили назначенные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена

Новая встреча Трампа и Байдена может состояться 22 октября.

В США отменили назначенные на 15 октября в Майами дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Такое решение приняла комиссия президентских дебатов. Ранее стало известно, что мероприятие может состояться в онлайн формате ради обеспечения сохранности здоровья кандидатов. Действующий глава Белого дома заявил о том, что комиссия принимает одностороннее решение, поэтому отказался участвовать в событии.

Предвыборные штабы двух кандидатов… сделали серию заявлений касательно их соответствующих позиций о готовности участвовать в виртуальных дебатах 15 октября, и теперь каждый объявил альтернативные планы на эту дату. Теперь очевидно, что дебатов 15 октября не будет заявление комиссии

Следует отметить, что оба предвыборных штаба заявили о согласии кандидатов в президенты США участвовать в дебатах 22 октября.

Харрис: Трамп предпочитает верить Путину, а не разведке.

Фото: Pixabay.com