Харрис: Трамп предпочитает верить Путину, а не разведке

Демократка провела дебаты против Майкла Пенса из республиканской партии.

Камала Харрис заявила о том, что Дональд Трамп предпочитает верить Владимиру Путину, а не американской разведке. Об этом кандидат в вице-президенты от демократической партии рассказала во время дебатов с коллегой из республиканской партии в зале "Кингсбери холл" Университета Юты в Солт-Лейк-Сити. Чиновница отметила, что речь идет о заявлении о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы.

Я являюсь членом сенатского комитета по разведке и американское разведывательное сообщество заявляло нам о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и пытается делать это в 2020 году. То же самое заявляет и директор ФБР Кристофер Рей Камала Харрис, кандидат в вице-президенты США

Харрис напомнила, что Трамп не может позволит себе верить на слово российскому президенту вопреки американской разведке, так как является главнокомандующим США.

Камала Харрис заявила, что высокая смертность цветного населения США от COVID-19 вызвана расизмом.

Видео: YT / Guardian News