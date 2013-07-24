Кандидат в вице-президенты от демократов выступила перед избирателями в Милуоки.

Камала Харрис заявила, что высокая смертность цветного населения США от COVID-19 вызвана расизмом. Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии выразила собственное мнение о наличии структурного расизма в стране. Политик считает, что именно он привел к показателям высокой смертности от коронавируса среди национальных меньшинств. Об этом Харрис заявила во время Национального съезда демократов в городе Милуоки в штате Висконсин.

Наш народ скорбит...Этот вирус затрагивает всех нас, но нужно посмотреть правде в глаза...Темнокожие, латиноамериканцы, коренные жители страдают и умирают в непропорционально больших количествах Камила Харрис, американский политик

Харрис заметила, что неудачная политика Дональда Трампа привела к многочисленным смертям и потере средств к существованию большого числа людей во время пандемии коронавируса.

Харрис утвердили кандидатом в вице-президенты США от демократов.

Видео: Youtube/NBC News



