Это произошло во время речи президента об Иране.

Дональд Трамп нецензурно выругался в прямом эфире. Об этом сообщили журналисты из издания Politico со ссылкой на радиопрограмму The Rush Limbaugh Show. Известно, что американский президент рассуждал о поддержке Тегераном группировок террористов. В какой-то момент политик решил пригрозить Ирану.

Если вы будете ***** нас, если вы сделаете нам что-то плохое, то мы сделаем с вами то, чего никогда раньше не делали Дональд Трамп, президент США

Напомним, что Федеральная комиссия по связи США запрещает ненормативную лексику в дневное эфирное время. Это связано с тем, что среди аудитории таких программ могут быть несовершеннолетние. Однако слова Трампа не были зацензурированы. После создателям пришлось немного отредактировать звук. Однако слова президента США остались в официальной стенограмме разговора.

Противника абортов Трампа лечат препаратом из абортированного плода.

Фото: Pixabay.com